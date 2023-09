Black out dopo il vantaggio, prima sconfitta stagionale per il Latina

Amarezza per la prima sconfitta in campionato nella giornata, che invece di consolidare il Latina in testa, le ha ricordato la dura realtà del campionato. E a farlo è stata la neopromossa Brindisi, letale nell’impallinare i nerazzurri illusi dall’iniziale vantaggio e mai bravi a trovarsi nella ripresa l’episodio per riaprire la gara, dopo essere andati sul riposo sull’1-3. Subito al lavoro per la Coppa Italia, ma quella di mercoledì al Francioni con la Casertana (ore 20.45) non potrà essere la pronta occasione del riscatto.

Cronaca

Un intensissimo primo tempo regala quattro gol e il numero dispari pende dalla parte sbagliata del Latina, in vantaggio dopo cinque minuti con Paganini, che sul secondo palo mette dentro un traversone rasoterra di Del Sole, bucato dalla difesa pugliese. Partita subito in discesa, Latina in formato contropiede e pronto a raddoppiare al 12’, su imbucata di Di Livio per Paganini, sontuoso destro a giro dal vertice sinistro e intervento a smanacciare del portiere Saio. All’improvviso il black out e tre reti subite in meno di un quarto d’ora. Pareggio brindisino firmato da Bunino, torsione e palla all’angolo su punizione di Costa al 26’. Tre minuti e Bizzotto di testa insacca il cross di Malaccari da destra. Si arrabbia il Latina e messa palla al centro sfiora subito il pareggio sul sinistro velenoso di Del Sole, ancora intercettato da Del Sole. Altro colpo incassato al 38’. Tutto nasce dalla sinistra, il Latina si ferma a reclamare il fuorigioco, ma l’azione prosegue e su traversone di Fall sul secondo palo, Albertini aggancia, aggira Cortinovis e scarica il diagonale dell’1-3.

Ripresa

Tre cambi immediati nell’intervallo e il Latina passa che ad un ultra offensivo 4-2-4. La barriera del Brindisi è però solida e i pontini non vanno oltre un tentativo di testa di Paganini al 12’, impatto errato, su invito di Del Sole. Il contropiede pugliese punge e al 19’ Moretti tiene impegnata mezza difesa e diagonale che costringe al tuffo Cardinali. Al 22’ punizione dal limite di Rocchi, potenza ma non precisione nel suo rasoterra. Al 33’ il neo entrato Polletta scodella dal vertice sinistro un buon pallone sul secondo palo, dove Paganini arriva con un pizzico di ritardo. Sempre più dura entrare in area ospite e allora Mastroianni ci prova da fuori, destro alto sulla traversa. Più incisivo al 41’ Fabrizi, su verticalizzazione di Di Livio, ma Saio è bravo a respingere in uscita. Un minuto dopo lo stesso Fabrizio dal limite si gira e calcia a lato.

LATINA – BRINDISI 1-3

MARCATORI: 5’ Paganini, 26’ Bunino, 29’ Bizzotto, 38’ Albertini

LATINA (3-5-2): Cardinali; Serbouti (1’st Crecco), Rocchi, Cortinovis; Del Sole (14’st Polletta), Di Livio, Cittadino (1’st Biagi), Paganini, Ercolano (22’st Mastroianni); Jallow (1’st Fabrizi), Fella. A disp. M. Vona, Bertini, Perseu, De Santis, Gallo, Di Renzo. All. Danucci

BRINDISI (4-3-3): Saio; Valenti, Bizzotto, Cappelletti, Nicolao (17’Monti); Albertini, Ceesy (4’st Cancelli), Malaccari; Fall (14’st Moretti), Bunino (4’st Lombardi), Costa (14’st A. Vona). A disp. Albertazzi, Gorzelewski, Petrucci, Mazia, Bellucci, De Angelis

ARBITRO: Mirabella di Napoli

ASSISTENTI: Barberis di Collegno – Tesi di Lucca

QUARTO UOMO: Gallo di Castellammare di Stabia

NOTE: ammoniti Cittadino, Fella, Paganini, Malaccari, Saio, Latina. Angoli 5-6. Rec 2’ pt, 5’st. Spettatori 2377 (449 abbonati), di cui 157 ospiti.