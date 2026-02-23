Blitz a Formia: finanzieri sequestrano hashish a pusher somalo

Operazione antidroga della Guardia di Finanza contro lo spaccio di stupefacenti. I militari del Gruppo di Formia, supportati dalle unità cinofile e dai Baschi Verdi, hanno messo fine alle attività illecite di un cittadino somalo maggiorenne sorpreso con 10 dosi di hashish, per un totale di circa 16 grammi, già confezionate in bustine di cellophane pronte per la vendita. L’uomo si trovava nella centralissima Piazza della Vittoria, cuore della movida cittadina.

L’intervento è scattato nel tardo pomeriggio, dopo un’attenta attività info-investigativa fatta di appostamenti, pedinamenti e osservazioni mirate. I cani antidroga “Jessy” e “Nix” hanno fiutato la merce illecita, permettendo il controllo del sospettato che vagava nella piazza centrale. La sostanza è stata immediatamente sequestrata, mentre l’uomo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria.

Questa azione rientra in un potenziamento dei controlli sul territorio pontino, che colpisce luoghi di aggregazione, stazioni, porti e locali pubblici, specie quelli frequentati dai giovani.