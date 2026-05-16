Blitz a Roma: la Nuoto 2000 Latina vince 10-9 di carattere

Vittoria d’oro e di carattere per la Nuoto 2000 Latina nel campionato Ragazzi Fin. I giovani pallanuotisti pontini firmano il colpaccio in terra capitolina, superando i padroni di casa dell’Olympic Roma con un tiratissimo 9-10 al termine di una vera e propria battaglia in vasca.

La partita si preannunciava difficile e il campo lo ha confermato sin dai primi minuti. L’Olympic Roma è partita forte, cercando di imporre il proprio ritmo, ma la Nuoto 2000 ha saputo incassare il colpo e reagire da grande squadra, chiudendo il secondo tempo in vantaggio per 7-6.

La vera svolta è arrivata nella terza frazione di gioco: un parziale netto di 3-0 firmato Latina che sembrava aver messo in ghiaccio il match. L’ultimo quarto ha però regalato forti emozioni, con il disperato forcing finale dei capitolini a caccia del pareggio. I ragazzi di Latina hanno stretto i denti, difendendo con le unghie il definitivo 10-9 e portando a casa tre punti pesantissimi.

Soddisfazione enorme nelle parole del tecnico Emiliano Spagnoli, che loda la maturità dei suoi ragazzi:

“Una vittoria di prestigio su un campo difficilissimo che ci proietta tra le prime 8 società su 40 nel Lazio; già questo credo sia un ottimo traguardo. Ho sempre creduto nelle qualità di questo gruppo e il risultato di oggi ne è la prova. La squadra ha dimostrato una crescita non solo tecnica e tattica, ma anche mentale: nei momenti difficili non ha mai mollato, cosa che purtroppo in passato ci era costata cara. La stagione non è ancora finita, daremo il massimo fino alla fine e poi tireremo le somme”.

I protagonisti scesi in vasca per la Nuoto 2000 Latina:

Gabriele Ensoli, Eliya Di Fazio, Pierluigi Calenzo, Stefano Simeoni, Mattia Gragnanini, Tommaso Bongiovanni, Lorenzo Filippi, Giovanni Rossi, Emanuele Prezioso, Matteo Moro, Francesco Rossi, Alessandro Marafini, Riccardo Salmaso, Emanuele Archilletti, Leonardo Amico.