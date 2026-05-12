Blitz all’alba a Latina, 16 arresti e 22 perquisizioni

Sedici misure cautelari e 22 perquisizioni. E’ scattata all’alba di questa mattina l’operazione della Polizia di Stato che ha smantellato una rete criminale nel capoluogo pontino. Gli agenti della Questura di Latina hanno eseguito le ordinanze eseguite dal Gip del Tribunale di Latina, a carico di diversi indagati, tra cui spiccano noti pregiudicati della zona.

L’inchiesta ha svelato un ampio spettro di attività illecite. Ai soggetti coinvolti vengono contestati, a vario titolo, reati che vanno dallo spaccio e detenzione di stupefacenti all’estorsione, passando per il porto abusivo di armi, la ricettazione, il danneggiamento seguito da incendio e l’evasione.