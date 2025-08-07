Blitz anti-droga a Monte San Biagio, arrestati due uomini

Due uomini arrestati in flagranza dei reati di spaccio e possesso d’armi. E’ questo l’esito di una mirata operazione messa a segno dai carabinieri di Monte San Biagio che, coadiuvati dai colleghi del Nucleo Radiomobile di Terracina, sono riusciti a portare alla luce un importante giro di droga. Gli uomini dell’Arma, durante gli appostamento, sono riusciti a documentare una cessione di stupefacente avvenuta a Monte San Biagio, con protagonista un uomo di 44 anni del posto, già noto alle forze di polizia per reati legati alla droga e al porto di arma da fuoco. A bordo di un’auto, l’uomo è stato sorpreso dai militari mentre cedeva un’ingente quantità di droga a un uomo di 38 anni, residente a Monte San Biagio, che si trovava a bordo di un’altra vettura. Immediatamente intervenuti, i Carabinieri hanno bloccato i soggetti e proceduto a perquisizioni.

Proprio durante la perquisizione, sono stati rinvenuti e sequestrati 40 grammi di cocaina suddivisa in sei dosi, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e una pistola calibro 7,65 con matricola abrasa, completa di serbatoio e cinque proiettili. Nella disponibilità del 38enne, invece, sono stati trovati 25 dosi di cocaina per un peso complessivo di 11,50 grammi, provento dello spaccio appena avvenuto.

Poco lontano dai veicoli, i Carabinieri hanno rinvenuto anche tre dosi di cocaina, che il passeggero dell’auto del 44enne, l’uomo di 38 anni, ha tentato di disfarsi lanciandole dal finestrino mentre arrivavano i militari. Il 38enne è stato segnalato alla Prefettura di Latina come assuntore di sostanze stupefacenti. La droga sequestrata sarà sottoposta alle analisi di laboratorio per determinarne con precisione la composizione e il peso. Gli arrestati, dopo aver espletato le formalità di rito, sono stati condotti presso la casa circondariale di Latina a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.