Blitz antidroga a Campo Boario, Calandrini:”In città non c’è più spazio per zone franche”

Nicola Calandrini, senatore e coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, è intervenuto dopo gli arresti all’alba che hanno portato a 11 arresti, smantellando così un organizzazione criminale dedita allo spaccio nella zona di Campo Boario a Latina.

“Nella città di Latina

non c’è più spazio per zone franche e la splendida operazione portata a termine questa mattina dai Carabinieri lo dimostra. Non solo si sono assicurati alla giustizia pericolosi spacciatori ma si è inferto un nuovo colpo ai sodalizi che negli anni hanno trasformato alcune aree della città in una sorta di base operativa del malaffare. Mi riferisco soprattutto al quartiere Nicolosi, vero gioiello dal punto di vista architettonico e storico. Un’area della città che grazie allo sforzo congiunto di forze dell’ordine, politica e privati sta tornando finalmente ad essere vivibile e ad appannagio dei cittadini onesti”.