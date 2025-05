Blitz antidroga a Terracina: in manette un pusher del posto

Un giovane di Terracina, classe 1991, è stato arrestato dalla polizia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione è scattata durante un servizio straordinario di controllo, per contrastare il traffico di droga in una zona cittadina segnalata per la presenza di pregiudicati e sospette attività illecite.

I poliziotti hanno così effettuato controlli con il supporto dell’unità cinofila di Nettuno, e hanno ritrovato un importante alleato nel cane antidroga “Isco”, che ha segnalato insistentemente un uomo all’interno di uno dei locali monitorati.

La successiva perquisizione ha permesso di rinvenire nello zaino del giovane un grammo di hashish e ventuno involucri contenenti cocaina, per un peso complessivo di quasi 20 grammi.

Nello zaino anche due bilancini di precisione e un coltello, presumibilmente utilizzati per il confezionamento delle dosi.