Blitz antidroga ad Aprilia: oltre 60 kg tra cocaina e hashish, due arresti

Nelle prime ore della mattinata di oggi, la polizia di stato ha messo a segno un maxi sequestro di droga ad Aprilia, portando all’arresto di due persone, un uomo e una donna entrambi classe 1975.

L’operazione, condotta dagli investigatori della squadra mobile di Latina, è scattata dopo un attento servizio di appostamento. Gli agenti hanno osservato la donna arrivare presso l’abitazione dell’uomo e ricevere da quest’ultimo uno scatolone, caricato prontamente in auto. A quel punto è scattato il doppio blitz: una pattuglia ha intercettato la vettura, mentre l’altra faceva irruzione nell’appartamento.

Le perquisizioni hanno svelato un vero e proprio magazzino della droga: nello scatolone appena consegnato sono stati rinvenuti 5,85 kg di hashish; All’interno della pertinenza dell’uomo erano stipati oltre 54 kg di hashish e in camera da letto, nascosto in un cassetto, gli agenti hanno trovato oltre 1 kg di cocaina.

Oltre allo stupefacente i poliziotti hanno sequestrato 370 euro in contanti, bilancini di precisione, macchinari per il sottovuoto e un “libro mastro” con la contabilità dell’attività illecita.

Per i due 51enni sono scattate immediatamente le manette con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Su disposizione dell’autorità giudiziaria, entrambi sono stati trasferiti in carcere a disposizione della procura della repubblica.