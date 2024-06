Blitz antidroga dei carabinieri tra Priverno e Roccasecca, tre arresti

In tre, tra Priverno e Roccasecca dei Volsci, sono stati arrestati con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio. I carabinieri della Compagnia di Terracina, coadiuvati dai colleghi del Reparto Cinofile di Santa Maria Galeria, sono arrivati ai tre a seguito della denuncia in stato di libertà di una 32enne, sorpresa in possesso di un involucro contenente oltre 2gr di cocaina.

Le successive indagini hanno portato all’esecuzione di un decreto di perquisizione locale e personale, emesso dalla Procura di Latina, nei confronti di due uomini e una donna. Controlli che hanno poi portato all’arresto dei tre

Il primo, un cittadino di 31 anni residente a Priverno, poiché all’interno del bar di sua proprietà sono stati rinvenuti e sequestrati occultati in uno zaino posto nella cucina circa 188 grammi di hashish, suddivisa in più dosi chiuse in carta alluminio, 15 grammi di marijuana, 42 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento.

la seconda, una 36enne di Roccasecca dei Volsci, perché trovata in possesso, occultata in parte in una cantina e in parte all’interno della propria abitazione, di 221gr di cocaina, contenuta in una busta di cellophane trasparente, 2,8 gr di marijuana racchiusa in un involucro di cellophane: 0,4 grammi di hashish, un bilancino di precisione e vario materiale per il confezionamento.

il terzo, un 34enne di Priverno, poiché trovato in possesso, occultati in vari arredi, di 31 grammi di marijuana suddiviso in più dosi, 46 grammi di hashish, 830 euro contanti in banconote di piccolo taglio e vario materiale per il confezionamento della sostanza.

Complessivamente sono stati sequestrati 265 grammi di cocaina, 49 grammi di marijuana e 234 grammi di hashish. I tre sono stati poi tradotti presso le proprie abitazioni agli arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.