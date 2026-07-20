Blitz antidroga nel Sud Pontino: sei misure cautelari tra Gaeta, Formia e Napoli

E’ scattata all’alba di questa mattina una vasta operazione antidroga condotta dai Carabinieri della Compagnia di Formia e della Tenenza di Gaeta. I militari hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di sei persone, ritenute gravemente indiziate, a vario titolo, di detenzione, trasporto e spaccio di sostanze stupefacenti.

Il canale dei traffici illeciti smantellato dagli investigatori collegava direttamente il Sud Pontino con la piazza di Napoli. Il provvedimento restrittivo di oggi rappresenta la conclusione di una complessa e articolata attività d’indagine portata avanti dagli uomini della Tenenza di Gaeta, supportati dai colleghi della Sezione Operativa di Formia. L’intera inchiesta è stata coordinata dalla Procura della Repubblica di Cassino, che ha coordinato i riscontri e gli accertamenti sul campo.