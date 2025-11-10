Blitz antidroga sulla Pontina, davanti al gip l’interrogatorio di Yuri Spinelli

È fissata per questa mattina l’audizione di Yuri Spinelli davanti al giudice per le indagini preliminari di Latina, Giuseppe Cario. Con lui compariranno anche il fratello e Gianni Furno, tutti arrestati nel pomeriggio di venerdì durante un controllo della Polizia lungo la Pontina. La procura chiederà la convalida del fermo alla luce degli elementi raccolti nelle ore successive all’operazione.

Il sequestro più rilevante riguarda un panetto con oltre un chilo di cocaina, recuperato sotto il sedile dell’auto su cui viaggiavano Spinelli e Furno. La sostanza, una volta prelevata, è stata trasferita ai laboratori della Polizia Scientifica per gli accertamenti di rito. L’autovettura — un mezzo a noleggio, risultato regolare — è stata a sua volta posta sotto sequestro.

Secondo la ricostruzione degli agenti della Squadra Volante, tutto ha avuto inizio nei pressi dello svincolo di Campoverde, tra Aprilia e Latina, quando l’auto è stata notata procedere a velocità sostenuta in direzione del capoluogo. Al momento del controllo, i giovani avrebbero mostrato una certa agitazione, circostanza che ha spinto gli investigatori ad approfondire con una perquisizione.

Parallelamente, il Commissariato di Aprilia ha effettuato una serie di controlli nelle abitazioni dei due indagati, rinvenendo altre ottanta dosi di cocaina già suddivise e pronte per lo spaccio. Oltre alla droga, nel corso dell’operazione sono stati recuperati anche 2mila euro in contanti e due telefoni cellulari, ora al vaglio degli inquirenti.

Gli investigatori ritengono che Yuri Spinelli, insieme al fratello gemello Mattia, abbia avuto un ruolo centrale nella gestione di una piazza di spaccio attiva nella zona dei Palazzi Arlecchino, tra via Guido Rossa e via Bachelet, già teatro di contrasti tra gruppi criminali.

I tre arrestati sono difesi dagli avvocati Gaetano Marino e Massimo Frisetti, che questa mattina li assisteranno durante l’interrogatorio in carcere.