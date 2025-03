Blitz della Polizia ad Anzio: arrestata banda pontina, un complice in fuga

Una vera e propria banda di ladri specializzata in furti in appartamento, composta da quattro uomini residenti a Latina, è stata intercettata e bloccata dagli agenti del Commissariato di Anzio. Tre di loro sono stati arrestati, mentre il quarto è riuscito a fuggire ed è attualmente ricercato.

L’operazione è scattata l’altra sera nella zona Miglioramento, alla periferia di Anzio. La banda, come riporta l’edizione odierna de ilMessaggero, è composta da Guglielmo Leone (30 anni), Samuele Magrini (39) e Angelo Magrini (22), si spostava su una Renault Clio rubata, risultata dotata di una targa posticcia in plastica, un dettaglio che ha insospettito una volante della Polizia.

L’inseguimento e l’arresto

Alla vista degli agenti, il conducente ha pigiato sull’acceleratore, dando il via a un pericoloso inseguimento tra le strade di Anzio e del quartiere Europa. La fuga è stata particolarmente spericolata: la banda ha imboccato contromano numerose strade, ha tamponato un’auto con a bordo una donna – poi medicata in ospedale – e ha rischiato di investire alcuni pedoni.

L’inseguimento si è concluso nel parcheggio di una palestra, dove i quattro hanno tentato la fuga a piedi. La Polizia, supportata da altre unità, è riuscita a bloccare tre di loro dopo una colluttazione. Uno degli agenti ha riportato una frattura alla tibia e una lesione ai legamenti del ginocchio, con una prognosi di 45 giorni.

Gli strumenti del crimine

All’interno dell’auto, gli agenti hanno trovato passamontagna, un frullino, un piede di porco, guanti in lattice, nastro adesivo e walkie-talkie, strumenti utilizzati per organizzare i colpi e comunicare con il palo. Non è stata trovata refurtiva, segno che la banda era probabilmente in fase di ricognizione per individuare gli obiettivi da colpire.

Le indagini e i collegamenti con Latina

I tre arrestati dovranno rispondere di resistenza, oltraggio, lesioni a pubblico ufficiale e detenzione di oggetti atti ad offendere. Nel frattempo, la Polizia sta indagando su possibili collegamenti con altri furti avvenuti a Latina e nelle zone limitrofe.

Il sindaco di Anzio, Aurelio Lo Fazio, ha espresso solidarietà all’agente ferito e ha rivolto un plauso alla Polizia di Stato per l’operazione portata a termine.