Blitz notturno nei locali Asl di largo Celli, indagano i carabinieri

Ignoti sono entrati in azione nella notte prendendo di mira la sede dell’Azienda sanitaria locale di Latina, in via Largo Celli. L’allarme è scattato quando i carabinieri della Sezione Radiomobile e della Stazione di Latina sono intervenuti sul posto, trovandosi davanti una scena di evidente effrazione.

Secondo una prima ricostruzione, i malviventi avrebbero forzato l’ingresso dopo aver mandato in frantumi una finestra, riuscendo così a introdursi all’interno della struttura. Una volta dentro, avrebbero rovistato in diversi uffici, lasciando dietro di sé disordine e segni del passaggio.

Durante il sopralluogo, i militari hanno rinvenuto un piede di porco, probabilmente utilizzato per forzare gli accessi. L’attrezzo è stato sequestrato e sarà sottoposto ad accertamenti per verificare eventuali tracce utili alle indagini.

Al momento non è ancora chiaro se e cosa sia stato portato via. I carabinieri stanno lavorando per ricostruire con precisione quanto accaduto e per risalire agli autori del raid, anche attraverso l’analisi di eventuali sistemi di videosorveglianza presenti nella zona.