Blue Economy, 113mila euro per nuove passerelle al mare di Fondi

Il Comune di Fondi ha ottenuto un finanziamento di 113 mila euro per migliorare l’accessibilità del litorale. “Il mare è di tutti”, questo il nome del progetto che prevede interventi per la manutenzione degli accessi principali alle spiagge e la realizzazione di due passerelle fino al mare, garantendo una piena fruibilità delle acque anche alle persone con disabilità.

Oltre alle passerelle, saranno create aree attrezzate con servizi dedicati per assicurare autonomia a chi ha difficoltà motorie, dalla sosta del veicolo fino all’ingresso in acqua. Un intervento che si aggiunge alle 16 sedie Job già fornite agli stabilimenti balneari, che facilitano di molto lo spostamento sulla sabbia con l’aiuto di un accompagnatore.

In merito a questo importante progetto, è intervenuto il sindaco di Fondi, Beniamino Maschietto: “Anche se l’estate sembra ancora lontana sono giorni intensi per la programmazione della stagione balneare 2025. Abbiamo colto una interessante opportunità in questo avviso regionale nel settore della Blue Economy e abbiamo subito presentato una proposta progettuale che, fortunatamente, è stata recepita positivamente e interamente finanziata. La strada per rendere il nostro litorale al 100% inclusivo è ancora lunga ma già l’idea di poter realizzare delle zone, per così dire, più inclusive di altre, concentrando una tipologia di servizi specifici come parcheggi per disabili, rampe, passerelle fino al mare, sedie job e servizi igienici, è un progetto che, al netto della Bandiera Blu o di ogni altro possibile riconoscimento, ci sta particolarmente a cuore”.