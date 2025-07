Blue Economy, dalla Regione oltre 10 milioni per i Comuni costieri pontini

Dodici progetti ritenuti ammissibili e che saranno immediatamente finanziati, tra questi quelli presentati dai comuni di Latina, San Felice Circeo, Formia, Sabaudia, Sperlonga, Ponza e Ventotene. La notizia è arrivata questa mattina dal Report 2025 sulla Blue Economy del Lazio andato in scena a Roma. Il Lazio con 383 chilometri di costa, 22 Comuni costieri e 2 Comuni isolani(Ponza e Ventotene, ndr), si è confermato come prima regione italiana per numero di imprese attive nella Blue Economy. All’evento a cui hanno preso parte tantissime istituzioni, sono stati illustrati i progetti realizzati, le risorse messe in campo e gli esiti dei bandi destinati a sostenere interventi strategici. Tra i progetti presentati non potevano mancare quelli dei comuni pontini, accolti e destinatari di circa 10 milioni di euro complessivi per la Legge del Litorale per la riqualificazione dei lungomare e dei contesti urbani costieri.

“La Blue Economy – spiega il presidente della Commissione sviluppo economico del Lazio Enrico Tiero – rappresenta un’opportunità concreta e fondamentale per lo sviluppo del litorale. Come Regione Lazio stiamo investendo importanti risorse su questo settore. Nel 2024 il Lazio è stata la prima regione italiana ad approvare il Piano Operativo per lo sviluppo della Blue Economy. Abbiamo stanziato risorse per lo sviluppo del litorale, con un focus sulla Blue Economy e la riqualificazione urbana. Tra questi voglio ricordare anche i quasi 400.000 euro per i Comuni pontini premiati per le proposte progettuali finalizzate alla promozione dello sviluppo, risultate conformi e ammesse a finanziamento. Intendo complimentarmi con il vicepresidente e assessore Roberta Angelilli per il lavoro svolto in questo biennio anche su questo settore, di vitale importanza per la provincia di Latina. Il gioco di squadra messo in atto sta dando frutti importanti. A noi spetta il compito di saper cogliere le opportunità e di far convergere le risorse economiche disponibili e nuove opportunità di sviluppo per questo settore, che costituisce una ricchezza unica per il nostro litorale”.

Una notizia accolta con gioia anche dal Comune di Latina, con il sindaco Matilde Celentano che ha commentato così entusiasta:

“E’ una notizia meravigliosa per il nostro lungomare – commenta il sindaco Matilde Celentano –. Ringrazio il presidente Francesco Rocca, la vicepresidente Roberta Angelilli e il presidente della commissione Sviluppo economico Enrico Tiero per l’iniziativa promossa dalla Regione Lazio volta alla riqualificazione dei comuni costieri e allo sviluppo della blue economy. Grazie al progetto del Comune di Latina da 635.183 euro, realizzato dall’architetto Roberto Cerocchi e dall’ingegner Paolo Pavan, ammesso a finanziamento, il nostro lungomare sarà oggetto una prima riqualificazione con elementi di arredo urbano che miglioreranno il suo aspetto. Si tratta di un progetto che getta le basi per una trasformazione strutturale e duratura del nostro lungomare, inserendosi nella più ampia visione di sviluppo turistico, economico e ambientale della città. È una visione che guarda al domani, ma che parte da oggi, con interventi concreti e immediati, pensati per migliorare la qualità della vita dei cittadini e l’attrattività della nostra costa”.