Blue Economy, Lucidi: “Pensino anche a Sezze e Monti Lepini”

Il sindaco di Sezze, Lidano Lucidi, ha commento la notizia di queste ultime ore riguardo il finanziamento da 27 milioni di euro che la regione Lazio ha messo in campo per favorire la cosiddetta “blue economy”, ovvero l’economia del mare, facendo luce anche su alcune situazioni che riguardano il territorio dei Monti Lepini: “Sono particolarmente felice degli interventi della Regione Lazio sul litorale, sono interventi importanti e che sicuramente saranno da traino su tutta la nostra provincia. In una visione provinciale la costa è centrale per lo sviluppo di tutti”.

Il primo cittadino, però, avrebbe preferito che il discorso fosse allargato in tema di sviluppo del territorio: “Vorrei però aggiungere – continua nel suo ragionamento – che anche i Monti Lepini possono svolgere un ruolo importante e non possono essere messi da parte quando si parla di sviluppo del territorio. Troppo spesso infatti questa porzione di territorio così importante della provincia non viene annoverata nell’ordine degli interventi e così facendo, con risorse limitate, si allarga il divario rispetto ad altre realtà. Non è un discorso solo odierno è un problema che si ripete da decenni. Parliamo di una popolazione numerosa che sconta una serie di ritardi e che abbisogna di interventi strutturali e investimenti specifici che possano aiutare la crescita di tutta la provincia”.

Sin qui il ragionamento generale. Poi Lucidi entra più nel merito della questione: “In ambito sanitario, per esempio, aver depotenziato gli ospedali dei Lepini ha congestionato ancora di più il Goretti di Latina o il Fiorini di Terracina; il nostro distretto è l’unico distretto dei cinque della provincia che non ha un pronto soccorso. Il discorso potrebbe essere allargato in tanti settori e sarebbe stucchevole farne uno elenco. Molte realtà lepine hanno un tratto di territorio pianeggiante che può essere interessato a politiche di sviluppo integrato, anche e soprattutto della costa, allora perché non tenerne conto?”

“Il progetto ‘Mare Monti’ – conclude – è una base di ragionamento che stiamo portando avanti come un’amministrazione che vuole andare oltre il proprio campanile. L’idea che il nostro territorio sia solo agricoltura è profondamente sbagliata e personalmente sono contro l’idea stantia di sviluppo che spesso viene decantata quando si parla del nostro territorio. Possiamo e dobbiamo dare una mano a tutta la provincia e alla Regione, anche perché allargando la visione territoriale i Monti Lepini si espandono anche su Roma e Frosinone”.