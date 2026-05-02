Boato in via Svetonio a Latina, una vicenda avvolta nel mistero

Resta ancora avvolto nel totale mistero il terribile boato avvertito l’altra sera a Latina, un episodio inquietante che ha immediatamente riportato alla mente gli scenari di qualche mese fa, quando una serie di bombe carta contro gli androni di alcune palazzine aveva gettato nel terrore l’intera città. Intorno a mezzanotte, una violentissima esplosione ha squarciato il silenzio all’altezza di un condominio tra via Svetonio e via Ezio, spingendo i residenti a riversarsi in strada in preda al panico, nel timore che l’edificio avesse subìto danni strutturali.

Sul posto sono accorsi subito i vigili del Fuoco, i Carabinieri e le ambulanze del 118, ma i successivi e meticolosi sopralluoghi non hanno rilevato inneschi, frammenti di ordigni e feriti. L’ipotesi più accreditata dagli investigatori è che si sia trattato di un grosso petardo o di una bomba carta lanciata dall’alto e fatta esplodere a mezz’aria, un dettaglio che spiegherebbe l’assenza di tracce a terra ma che non cancella la paura. Tra i commenti dei cittadini e le discussioni sui social è subito scattato il parallelismo con la passata scia di attentati dinamitardi legati al controllo delle piazze di spaccio, complice la vicinanza della via con la zona del Villaggio Trieste, il timore comune è che possa essersi trattato di un nuovo, preoccupante segnale di regolamento di conti.