Bocce, domani storico debutto in Serie A2 per il Nuovo Grifone

Adesso si fanno i conti con la storia. E’ finita la grande attesa per l’SBT Engineering Nuovo Grifone, che esordirà domani nel Campionato Italiano Serie A2 – Raffa di bocce. Appuntamento alle 14.30 al Nuovo Grifone Circolo Bocciofilo in Largo Borretti a Borgo Sabotino, avversario la Bocciofila Sant’Angelo – Montegrillo, provincia di Perugia.

Per le restrizioni legate alla pandemia, la partita si potrà seguire esclusivamente in diretta facebook sulla pagina della società pontina, al link di collegamento https://www.facebook.com/Asd-Nuovo-Grifone-Circolo-Bocciofilo-104788306274784.

Regole

Fair play alla vigilia, gli umbri saranno ospiti del Nuovo Grifone anche a tavola. Prima di iniziare, dopo la presentazione delle squadre, il direttore di incontro insieme ai due assistenti testerà la scorrevolezza e la battura delle due corsie di gara, per procedere con il 1° turno. In ogni corsia si svolgeranno due incontri contemporanei ad otto punti, con squadre da tre (a terna) da una parte e individuale dall’altra. Nel 2° turno in entrambe le corsie si disputeranno due incontri a coppia ad otto punti. Vince l’incontro chi raggiunge per primo otto punti e si aggiudica la partita chi vince più incontri degli otto in programma, ma non sono rari casi di pareggi per 4-4. Nel corso della partita, le squadre possono attingere a tre riserve. Il campionato è di specialità “raffa”, la più praticata in Italia e consiste nella giocata a punto, ossia nell’avvicinare il più possibile la propria boccia al pallino, e nella giocata di raffa (una sorta di slancio), ovvero nel colpire dichiarando il bersaglio, con la propria boccia, un’altra boccia o il pallino.

Formula

In classifica tre punti per la vittoria ed uno per il pareggio. Il regolamento FIB (Federazione Italiana Bocce) ha reso il campionato decisamente ostico per la squadra capitanata da Massimiliano Angelucci (Capitano) e le matricole in generale. L’SBT Engineering Nuovo Grifone è inserito nel girone 2 Centro Sud, composto da otto formazioni, di cui le prime due si vanno a giocare la promozione in Serie A nella Final Eight, mentre le ultime quattro retrocedono in Serie B. Salvarsi significa praticamente arrivare terzi o quarti.

Vigilia

“Per questo bisogna partire bene – dice il vice presidente nonché giocatore Pompeo Porcelli –, soprattutto in casa dobbiamo costruire la nostra salvezza. Affrontiamo un avversario molto forte, alla pari del Flaminio Roma, con cui si giocherà la promozione. Noi però abbiamo bisogno subito di fare punti”. Il nuovo allenatore è Franco Dall’Ara, che, terminata la convalescenza, sarà affiancato da Riccardo Odorico, da giocatore Campione del Mondo, Europeo e attuale Direttore Tecnico della Nazionale. “Aspettiamo il suo ritorno – continua Porcelli -, potendo già contare su un ottimo tecnico come Franco, che ci guiderà domani insieme al dirigente Wladimiro Pace. Per il resto c’è solo tanta emozione per il debutto”. Curiosità, tra le fila del Montegrillo milita la titolata Laura Picchio, Campionessa Europea Juniores e unica donna in squadra nel panorama di Serie A e Serie A2. Anche attraverso lo sport si superano le divisioni di ruoli di genere.