Bocce, Nuovo Grifone: in terra campana alla ricerca di punti salvezza

E’ giunto il momento di invertire la rotta per il Nuovo Grifone, la società di bocce di Borgo Sabotino che milita nel Campionato Nazionale di Serie A2. Ormai arrivati all’ultimo quarto di stagione è tempo di fare punti in chiave salvezza per la società pontina che nel recupero di domani affronterà i napoletani del Santa Chiara Le Delizie, match che darà un occasione da sfruttare per allontanarsi dai bassifondi della classifica.

Le regole salvezza sono chiare. Al termine della stagione regolare bisogna evitare le ultime due posizioni, che significano retrocessione diretta in Serie B. Retrocede subito anche la terzultima classificata, in caso di distacco superiore ai 3 punti dalla quartultima, altrimenti si disputano i play out in gare di andata e ritorno. La perdente scende insieme alle ultime due. Nell’ultimo match di campionato il Nuovo Grifone ha perso in casa 5-3 contro il Capitino di Isola del Liri, formazione che occupa la quinta posizione.

Un match dai due volti, come sottolinea il giocatore Pompeo Porcelli:

“Abbiamo fornito una prestazione altalenante, con set vinti in maniera molto convincente ed altri persi male. Ne è venuta fuori una gara non sufficiente per strappare almeno un punto contro il Capitino, che è pur sempre un avversario forte, ma noi avremmo potuto fare sicuramente di più. Dobbiamo sbloccarci, altrimenti diventa difficile. Ora ci aspetta un altro incontro molto delicato”.

Questa la classifica attuale del girone A di Serie A2: Fusco Sport 16, Sant’Angelo/Acri e Catanzarese 13, Santa Chiara Le Delizie 10, Capitino 9, Maison Galeota 8, Città di Nola 7, Enrico Millo 6, SBT Engineering Nuovo Grifone 5, Sassari 4. Una gara in meno per Santa Chiara Le Delizie, Maison Galeota, Enrico Millo e Sant Engineering Nuovo Grifone.