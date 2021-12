Bocce, Nuovo Grifone pronto per il Campionato di Serie A2

Da gennaio porterà il nome di Latina in Serie A2. E da matricola vorrà ben figurare al confronto di avversari del Centro e Sud Italia. Parliamo dell’Asd Nuovo Grifone, tradizione di bocciofili da decenni, nutrendo una passione forte che nel tempo è cresciuta fino a diventare sport agonistico.

Ed oggi la società di Borgo Sabotino, presieduta da Antonelli Testi, è pronta al salto di categoria, consapevole di rappresentare il territorio, come poche altre società pontine posso vantare di fare.

E’ stata così costruita una squadra di giocatori di esperienza, sia del luogo che fuori regione, affidati alla sapiente guida di Riccardo Odorico, allenatore di Latina già Campione del Mondo e Campione Europeo. Titoli e blasone che oggi lo portano anche a rivestire il ruolo di Vice Commissario Tecnico della Nazionale Italiana.

La rosa è composta da Massimiliano Angelucci, Luca Casinelli, Gaetano D’Alterio, Elia e Mattia Di Bernardo Gagliardi, Pompeo Porcelli e Antonello Testi. Questi ultimi due giocatori sono anche rispettivamente vicepresidente e presidente dell’ASD Nuovo Grifone. Preparatore Atletico Anita Barone.

Società e squadra verranno presentati il 17 dicembre, alle ore 19, presso il ristorante Nuovo Grifone a Borgo Sabotino, al fianco del quale è stato realizzato lo storico bocciodromo, che domani ospiterà un amichevole di lusso. Avversario la Kennedy Nola, squadra di Serie A1. Appuntamento a partire dalle 14.30.

Test di verifica importante come tappa di avvicinamento al Campionato Nazionale di Serie A2 di Bocce specialità “raffa”. E’ la più praticata in Italia e consiste nella giocata punto a punto, che si ottiene avvicinando il più possibile la propria boccia al pallino e nella giocata di raffa o di volo, che consiste nel colpire, dichiarando il bersaglio, con la propria boccia un’altra boccia o il pallino.

L’ultimo grande evento in casa Nuovo Grifone si è tenuto ad ottobre, il memoriale “Eliseo Testi”, due gare nazionali femminili di bocce valevoli per la classifica finale master. Le sensazioni alla vigilia della stagione del grande debutto in Serie A, da parte del presidente Antonello Testi e il vice presidente Pompeo Porcelli: “Siamo pronti. E’ un obiettivo che ci eravamo prefissi da tempo, adesso vogliamo solo ben figurare in un campionato del tutto nuovo per noi. Ringrazio la Federazione Italiana Bocce, in particolare il presidente regionale Flavio Stani, che ci supporta e consiglia per il bene di tutto il movimento pontino. Il nostro impegno nell’organizzare eventi di interesse nazionale è possibile anche grazie ai nostri sponsor ( SBT Engineering, Gruppo Scuccato, Tabaccheria El.Ka.Ma, Rocco Giocattoli). Loro sono parte integrante della nostra squadra”.