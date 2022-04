Bocce Serie A2, sabato trasferta a Sarno per il Nuovo Grifone Latina

Manca un turno al termine del girone di andata nel Girone 2 Centro Sud di Serie A2 di bocce, specialità Raffa.

Momento delicato l’SBT Engineering Nuovo Grifone Latina, che si trova in fondo ad una classifica comunque corta.

Basterebbe una vittoria per rilanciarsi in posizioni più tranquille, in un raggruppamento in cui la salvezza diretta significa classificarsi tra le prime quattro nel girone ad otto squadre.

La sfida con i calabresi è terminata 3-5, decisa all’ultimo set. Con un pizzico di gestione in più, i padroni di casa avrebbero potuto chiudere sul 4-4 finale di gara.

Nel primo turno una vittoria ed una sconfitta per la terna composta da Antonello Testi ed Elia e Mattia Di Bernardo Gagliardi (4-8, 8-7).

Sono seguite due sconfitte nell’individuale di Umberto Iaboni, poi sostituito da Massimiliano Angelucci (2-8, 1-8).

Anche il secondo turno è partito male con la coppia Antonello Testi – Elia di Bernardo Gagliardi (0-8), che si è poi rifatta (8-1), con la stessa formazione, in cui però Pompeo Porcelli ha sostituito Antonelli Testi a set in corso.

L’impresa si è quasi materializzata sul 3-4, ottenuto dall’altra coppia Umberto Iaboni e Mattia Di Bernardo Gagliardi (8-0), poi però sconfitta per 5-8 nel set decisivo per 5-8, che ha dato la vittoria agli ospiti.

Giro di boa sabato 2 aprile. Il Nuovo Grifone Latina sarà di scena a Sarno nel salernitano, in casa dell’Edil 2 terza forza in campionato, alle spalle di Flaminio e la coppia Capitino-Sant’Angelo Montegrillo