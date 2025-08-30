Bocciata di nuovo all’esame, precipita dal balcone: morta la 17enne

È deceduta nella notte la 17enne caduta ieri pomeriggio dal balcone di casa, al quinto piano di un palazzo in via Don Luigi Sturzo. Come riportato da Latina Oggi, la giovane avrebbe appreso poche ore prima l’esito negativo dell’esame di riparazione al liceo, la seconda bocciatura consecutiva, che secondo gli investigatori potrebbe aver inciso sul gesto estremo.

Trasportata d’urgenza al Santa Maria Goretti, la ragazza era stata sottoposta a un lungo intervento chirurgico, poi ricoverata in terapia intensiva. Le sue condizioni però, rimaste critiche, hanno portato al decesso nella notte.

Gli agenti della Squadra Mobile e della Volante hanno effettuato i rilievi nell’appartamento e ascoltato i familiari, ma non è stato rinvenuto alcun messaggio. L’ipotesi più accreditata resta quella del gesto volontario.