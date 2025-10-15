Bolletta da 8.100 euro, con Codacons lo sconto: pagherà solo 1.568 euro

L’Associazione dei Consumatori Codacons Latina, guidata dal presidente provinciale Antonio Formiconi, ha seguito la vicenda di una cittadina di Latina che si è vista recapitare una bolletta shock da 8.100 euro da parte del Servizio Elettrico Nazionale Spa.

La donna, ritenendo l’importo ingiustificato, aveva presentato reclamo contestando l’applicazione della prescrizione biennale e chiedendo la ricostruzione dettagliata dei consumi. Non avendo ricevuto risposta dalla società, si è rivolta al Codacons Latina, che ha immediatamente presentato una domanda di conciliazione all’ARERA, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente.

L’esito è stato positivo: ARERA ha riconosciuto prescritti 5.998 euro del credito e, grazie all’intervento dell’associazione, il debito residuo – pari a 2.090,96 euro – è stato ulteriormente ridotto del 25%, con l’applicazione di un saldo e stralcio.

La cittadina pagherà così soltanto 1.568,22 euro, in un’unica soluzione entro sessanta giorni dalla conclusione dell’accordo.