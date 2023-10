Bollette dell’acqua troppo care, l’allarme del Comitato Latina Quartieri

Antonio Mustacchio e Fabrizio Vitali del Comitato Spontaneo Latina Quartieri lanciano l’allarme riguardo il presunto caro bollette di AcquaLatina per quanto riguarda il capoluogo. I due esponenti riportano quanto segue in una nota divulgata agli organi di stampa: “la cittadinanza di Latina, martoriata dalle continue interruzione del flusso idrico, paga tra le bollette dell’acqua più care d’Italia alle quali non corrisponde nessun servizio. Il disservizioè aumentato, sono stati applicati in bolletta dell’8,4% per il 2022 e del 5% per il 2023. Ci sono tante fuoriuscite d’acqua in città che sono state segnalate al gestore che seppure non in modo tempestivo è quasi sempre intervenuto per la riparazione. Così tra le altre in: via del Truglio, via Lago Ascianghi, via Milazzo, via Moncenisio, via Bruxelles (piazzale dell’aviatore), via Carducci, via del Lido, via Giulio Cesare”.