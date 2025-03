Bollette elettriche non pagate, ascensori bloccati al palazzo Pennacchi

E’ ormai da giorni che i residenti delle scale A, B e C del grattacielo Pennacchi devono fare conti con l’assenza di energia elettrica, con conseguente mancato funzionamento degli ascensori. Una grana che costringe i tanti residenti a fare piani e piani di scale a piedi per raggiungere i loro appartamenti.

Come riportato dall’edizione odierna del Messaggero, alla base dell’interruzione ci sarebbe un debito di oltre 50mila euro. Un cumulo di utenze non pagate che però i residente assicurano di aver regolarmente versato. E’ proprio questo a scatenare in loro vera e propria rabbia con un unico e solo interrogativo: Allora questi soldi dove sono andati a finire?

Si è parlato di questo nel corso della riunione condominiale andata in scena martedì pomeriggio nello studio dell’amministratrice del palazzo. Riunione che ha portato alla luce l’ennesimo “scaricabarile all’italiana” con da un lato l’amministratrice che dice che la proprietà non gli versa le quote condominiali e dall’altro la proprietà che invece sostiene che sia proprio l’amministratrice a non versare le quote dei condomini.

La verità non si sa quale sia e forse mai si saprà, fatto sta che se non si arriverà alla quota utile a saldare il debito, il problema persisterà all’infinito.