Bomba a Latina, indagini serrate: non si esclude alcuna pista

Per ora non si tende ad escludere nessuna pista per quanto riguarda le indagini per risalire al movente e agli esecutori del gravissimo atto intimidatorio che si è consumato ieri mattina in pieno centro a Latina. La bomba ritrovata nei pressi di un’officina su Corso Matteotti ha lasciato la comunità esterefatta. Un episodio inquietante, che apre un nuovo allarme sulla scena criminale della città capoluogo. Gli inquirenti stanno raccogliendo le immagini delle tante telecamere presenti su una via come Corso Mattetti, strada di grande affluenza e piena zeppa di esercizi commerciali, al fine di avere un quadro completo sul come e quando l’ordigno sia stato piazzato. Non sembrano esserci dubbi sul fatto che si sia trattato di un messeggio forte e chiaro indirizzato a qualcuno. La bomba è stata fatta brillare al mare del Lido di Latina, mentre delle indagini a tappeto se ne stanno occupando i Carabinieri di Latina. Per ora tutto resta ancora avvolto nel dubbio.