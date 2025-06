Bomba carta e droga nascosta in negozio, arrestato dalla polizia

Sono andati a colpo sicuri i poliziotti, trovando armi e droga nascosti nell’attività commerciale. Arrestato ad Aprilia un pregiudicato sui cui erano forti i sospetti degli agenti del Commissariato di Cisterna di Latina. All’arrivo dei poliziotti infatti l’uomo ha subito consegnato una pistola “scaccia cani”, priva del tappo rosso, ma con canna occlusa e quindi inoffensiva, nascosta in una zona riservata alla reception della clientela.

Trovate poi altre due pistole originariamente costruite come “scaccia cani”, ma modificate nella canna (ed aventi entrambe il percussore funzionante, tali da renderle potenzialmente offensive, nonché 100 cartucce calibro 9 x 21, una cartuccia 380 AUTO GFL cal. 9 ed una pistola ad aria compressa, privata del tappo rosso, con relative due confezioni di piombini, calibro 4,5 mm, che erano nascoste all’interno di un disimpegno posto sul retro dell’attività commerciale.

Altra scoperta di rilievo, all’interno di un’intercapedine del controsoffitto, all’interno di un involucro trasparente sotto vuoto è stato inoltre scoperto un ordigno artigianale verosimilmente una “bomba carta”, contente polvere da sparo e miccia detonante.

Oltre alle armi, gli investigatori hanno trovato anche la droga: hashish, crack, cocaina, marijuana e diverso materiale atto per taglio e confezionamento delle sostanze stupefacenti. Trovati anche dei fogli con cifre e nominativi, probabile agenda dei clienti. L’uomo è stato quindi arrestato e condotto in carcere in attesa dell’udienza di convalida.