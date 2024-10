Tensione nel finale di gara tra Cavese e Latina, come già riportato precedentemente. Infatti una bomba carta è stata lanciata dalla campagna dietro al settore ospiti di Cava dei Tirreni, contro i tifosi nerazzurri. L’ordigno, successivamente esploso ha generato molta paura, frastuono e rabbia nel settore. L’intervento delle forze dell’ordine con il reparto della celere ha riportato poi la calma nel settore. Il Latina Calcio, condanna questo grave episodio e si esprime con un comunicato in merito: “Il Latina Calcio 1932, alla luce di quanto accaduto durante la gara di campionato di Lega Pro Serie C, disputata domenica a Cava dei Tirreni contro la Cavese 1919, condanna i gesti di violenza registrati e soprattutto quanto perpetrato da ignoti nei confronti dei propri tifosi, che hanno subito il lancio nel proprio settore di materiale pirotecnico esplosivo, proveniente addirittura dall’esterno dello stadio Simonetta Lamberti. Ciò in modo totalmente imprevedibile ed estremamente pericoloso, in quanto tra l’altro il materiale è esploso nell’ignaro gruppo di tifosi, interessando anche un minore, che con passione ha seguito la squadra in trasferta.

Ai propri sostenitori ed in particolare al giovane tifoso il Latina Calcio esprime vicinanza, sperando che quest’ultimo non abbia subito alcun danno dall’accaduto e che possa continuare ad accompagnare ovunque i propri beniamini.

In relazione a quanto sopra, la società Latina Calcio, riaffermando il proprio impegno a promuovere e far rispettare i veri valori dello sport, ribadisce come simili comportamenti siano quanto di più lontano si possa concepire rispetto ad un sano spirito sportivo, che deve contraddistinguere le tifoserie e tutto il mondo del calcio.”