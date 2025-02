Bomba d’acqua a Fondi, in città strade chiuse e scuole allagate

Un quantità di pioggia impressionante, venuta giù in pochissimo tempo e senza alcuna previsione. Si fa la conta dei danni a Fondi dove, nelle prime ore di questa mattina, una bomba d’acqua ha colpito la città causando danni, disagi e preoccupazione tra famiglie, imprenditori e automobilisti. Una vero e proprio diluvio, che ha portato l’Amministrazione ad attivare il Centro Operativo Comunale in modo tale da prestare aiuto alla popolazione, in particolare ai tanti bambini nelle scuole in cui si sono registrati allagamenti.

Su quanto accaduto sono intervenuti, tramite una nota congiunta, il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e il vice sindaco Vincenzo Carnevale, che hanno così spiegato:

“Se un fenomeno meteorologico di questa portata fosse stato previsto o prevedibile avremmo senz’altro chiuso le scuole con apposita ordinanza e allertato la popolazione come sempre abbiamo fatto. A emergenza in corso abbiamo prontamente attivato il COC, il Centro operativo comunale, e coordinato il lavoro di polizia locale, Falchi di pronto intervento e protezione civile per fornire tempestivo aiuto alla popolazione, in particolare ai bambini nelle scuole in cui si sono registrati allagamenti, e chiudere le strade a maggior rischio. Un ringraziamento va a tutti coloro che con prontezza e abnegazione hanno aiutato la città ad uscire da una mattinata molto difficile che ha arrecato disagi e grande preoccupazione a famiglie, commercianti e automobilisti. Ci teniamo a precisare che, come emerso anche dalle riunioni operative del COC, tombini e caditoie erano stati regolarmente manutenuti, ma la quantità di acqua precipitata in poco tempo è stata superiore alla portata del sistema idraulico urbano. Poiché anche nelle prossime ore sono previste precipitazioni abbondanti e temporali, si invita la popolazione a prestare la massima cautela”.