Bomba d’acqua su Aprilia, caos e disagi in città

Sono tanti i disagi causati dalla vera e propria bomba d’acqua che nelle scorse ore si è abbattuta sulla città di Aprilia. La grande quantità di acqua accumulata sull’asfalto ha creato molti problemi alla circolazione, rendono impraticabili alcune strade del centro come via Guido Rossa e via Cattaneo.

Disagi rilevati anche sulla Pontina dove, in direzione Roma, la carreggiata si è completamente allagata rallentando fortemente la circolazione. Necessario l’intervento degli agenti della Polizia Stradale che ha deviato il traffico sulla corsia di emergenza, evitando così il peggio.