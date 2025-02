Bomba d’acqua su Fondi. Allagamenti: l’opposizione all’attacco

“Si è vero che c’è stata una mancanza di preavviso da parte dei sistemi di allerta, ma l’Amministrazione Maschietto non può sentirsi giustificata”. Dopo la bomba d’acqua che questa mattina ha messo in ginocchio la città di Fondi, e dopo le parole del sindaco Maschietto, è arrivata la pronta risposta da parte del partito di opposizione di Fondi In Azione.

Il sindaco di Fondi con una nota congiunta aveva spiegato quanto successo e le successive azioni per tamponare quanto meno la situazione. Questo però non è bastato agli esponenti dell’opposizione che con la seguente nota hanno così controbattuto:

“Questa mattina la città è ritornata di nuovo palude. Eventi così sono da aspettarsi sempre più spesso nei prossimi anni, per cui dovremmo approntare di contenimento. Da tempo associazioni e cittadini avvisavano dell’opportunità di liberare le caditoie, di approntare un sistema di deflusso delle acque capace di gestire un improvviso flusso di acqua, che lo ricordiamo di nuovo, sarà un evento sempre più frequente nei prossimi anni.

Invece, come al solito, la giunta Maschietto non si è smentita. Una città allo sbando per ore col traffico impazzito, piazza Vittorio Emanuele III che era un pantano, perfino il parcheggio coperto riempito da un mare di acqua, e dobbiamo ringraziare che sia andata così, perché poteva andare peggio.

Il sindaco Maschietto con la sua giunta non poteva certamente fermare la pioggia, ma approntare un sistema di scolo delle acque sì, prevedere il rischio, questo è suo dovere, e non lo ha fatto. Si è limitata a uno striminzito comunicato su una app per avvisare del pericolo, alle dodici, quando ormai era tutto compiuto, con delle semplici raccomandazioni, grazie signor sindaco, ne avevamo proprio bisogno!