Bomba in centro, al vaglio le immagini

Bomba davanti l’autofficina in Corso Matteotti, si vede qualcuno che lascia l’ordigno. Come anticipato dal quotidiano Latina Oggi, le telecamere di sorveglianza della zona hanno ripreso l’azione: un uomo arriva nella notte, si avvicina all’ingresso e abbandona l’ordigno. Le immagini sono scure e sfocate, ma gli investigatori le stanno analizzando con software avanzati per cercare dettagli utili a risalire all’identità del responsabile.

Si muovono su due binari le indagini dei carabinieri. Da un lato si cerca l’uomo che ha lasciato il dispositivo privo di innesco, dall’altro si prova a capire chi potrebbe aver voluto lanciare un simile messaggio.

Tutto fa pensare a un gesto intimidatorio, probabilmente diretto al figlio del proprietario dell’officina, già arrestato nel 2019 per detenzione di droga. Gli investigatori stanno passando al vaglio le sue recenti conoscenze per capire chi possa aver voluto colpirlo, pur senza causare danni reali.

Un messaggio muto, ma inquietante, che resta ancora da decifrare.