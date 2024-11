Bomba sull’auto in via Manzoni, resta il dilemma del movente

In merito all’ordigno esplosivo è stato fatto esplodere sul tetto di una Volkswagen Golf parcheggiata in via Manzoni, provocando danni alla carrozzeria. La polizia sta conducendo l’indagine su due livelli: da un lato, gli accertamenti tecnici per identificare tracce che portino agli autori dell’attentato; dall’altro, la raccolta di testimonianze e filmati di sorveglianza per rintracciare i responsabili. Al momento, l’unica testimonianza indiretta parla di alcuni ragazzi visti scappare subito dopo l’esplosione.

La coppia proprietaria del veicolo, entrambi insegnanti e apparentemente estranea a vicende criminali, è stata ascoltata dagli inquirenti per verificare possibili motivi legati alla loro vita privata o professionale.