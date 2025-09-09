Bombe a Latina, Celentano: “Confido nelle forze dell’ordine”

Il sindaco di Latina, Matilde Celentano, interviene in merito alla preoccupante escalation di fatti di cronaca in città: “I due ordigni esplosi nella nostra città nell’arco di 24 ore rappresentano episodi di estrema gravità. Fortunatamente non si registrano vittime né feriti, ma quanto accaduto evidenzia con forza la necessità di mantenere alta l’attenzione e di contrastare con determinazione ogni forma di violenza e criminalità. Un pool di esperti, che ringrazio, è già al lavoro per fare piena luce sull’accaduto – continua il primo cittadino – Nella giornata di ieri si è tenuto un vertice in Procura e, a brevissimo, si riunirà il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, con l’obiettivo di affrontare la situazione in modo coordinato ed efficace. Confido pienamente nell’operato delle forze dell’ordine, certa che sapranno individuare al più presto i responsabili, restituendo così serenità e sicurezza a tutta la cittadinanza”.