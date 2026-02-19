Bombe a Latina, dalla Regione 500mila euro per la sicurezza

La Giunta regionale del Lazio presieduta da Francesco Rocca, su proposta dell’assessore al Personale, alla Sicurezza urbana, alla Polizia locale, agli Enti locali e all’Università Luisa Regimenti, come disposto dalla legge di stabilità regionale 2026, ha approvato una delibera attraverso la quale viene stanziato un contributo straordinario di 500mila euro al Comune di Latina per l’acquisto e l’installazione di telecamere di sicurezza e videosorveglianza, il potenziamento di reti, infrastrutture e centrali operative di monitoraggio, la manutenzione straordinaria e l’aggiornamento tecnologico dei sistemi esistenti.

Lo stanziamento arriva a seguito dei gravi episodi di criminalità organizzata accaduti nel territorio del Comune di Latina con l’esplosione di quattro ordigni esplosivi tra settembre e novembre 2024. L’obiettivo dell’intervento è potenziare il controllo del territorio e le misure di sicurezza integrata per rafforzare le azioni di prevenzione e contrasto degli atti di criminalità, vandalismo e degrado urbano. L’erogazione del contributo è subordinata alla presentazione da parte del Comune di Latina del cronoprogramma degli interventi, nonché di un’apposita rendicontazione delle spese sostenute.

«La sicurezza di Latina, così come quella di tutti i nostri territori, è una priorità assoluta. Per questo, la Giunta ha approvato uno stanziamento straordinario di 500mila euro destinato al potenziamento della videosorveglianza nel Comune di Latina: nuove telecamere, reti più efficienti, centrali operative più moderne e aggiornamento degli impianti esistenti. È un intervento mirato, che nasce dall’esigenza di rafforzare il controllo del territorio dopo episodi gravi che hanno colpito la comunità e che punta a sostenere in modo concreto il lavoro delle forze dell’ordine e della polizia locale. La sicurezza è libertà. Libertà di vivere i propri quartieri senza paura, di lavorare, di far crescere i propri figli in un contesto sereno. Ed è, soprattutto, una tutela per le persone più fragili che hanno diritto a sentirsi protette. Le istituzioni devono essere presenti, visibili e affidabili. È questo l’impegno che portiamo avanti, ogni giorno» dichiara il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.

«La Giunta Rocca è in prima linea nel contrasto alla criminalità. I cittadini di Latina hanno vissuto mesi difficili, preoccupati da una escalation criminale che ha determinato un pericolo concreto per la sicurezza pubblica e per la libera e piena fruibilità delle aree pubbliche. In una realtà importante come Latina, abbiamo ritenuto fondamentale rafforzare la collaborazione tra istituzioni, forze dell’ordine e comunità locale, promuovendo legalità, trasparenza e controllo del territorio. Un intervento che integra l’impegno promosso con il progetto Lazio Sentinel 2030, in stretta sinergia con le Prefetture interessate, che porterà risorse nel capoluogo pontino e negli altri capoluoghi del Lazio per l’installazione di strumenti di controllo del territorio di ultima generazione e control room che aiuteranno Polizia locale e forze dell’Ordine e monitorare il territorio. Solo attraverso un impegno costante, investimenti mirati e una presenza concreta dello Stato sul territorio si può spezzare l’influenza delle organizzazioni criminali e garantire un futuro più sicuro e giusto per tutti i cittadini» sottolinea l’assessore Luisa Regimenti.