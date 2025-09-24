Bombe a Latina, il sindaco incontra Mirko l’idraulico

Un gesto di solidarietà e un momento di riflessione profonda su quanto stia accadendo in queste settimane a Latina sotto il profilo della pubblica sicurezza. Questa mattina il sindaco del capoluogo, Matilde Celentano, ha infatti incontrato Mirko, l’idraulico residente in viale Pierluigi Nervi che è stato privato del suo mezzo di lavoro, un furgone bianco con all’interno tutti gli arnesi, perché coinvolto nell’esplosione in uno degli attentati esplosivi che hanno sconvolto la popolazione della zona nelle scorse notti.

“Mirko, al quale ho espresso la mia personale vicinanza e quella dell’amministrazione comunale, sta vivendo un momento di importante difficoltà, avendo perso improvvisamente la possibilità di lavorare. Ho ascoltato con particolare attenzione la sua storia. Mirko, suo malgrado, è diventato il simbolo di tutti quei cittadini che in questi giorni hanno subito danni per colpa di una guerra tra malavitosi che si contendono le piazze dello spaccio di stupefacenti. Mirko non può essere lasciato solo. Mi appello alla solidarietà di tutti, associazioni e singoli cittadini. Come amministrazione faremo tutto il possibile”.