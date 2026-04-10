Bombe e droga a Latina, sorveglianza speciale per Mattia Spinelli

Sorveglianza speciale per tre anni a Mattia Spinelli, 21enne già detenuto, raggiunto dal provvedimento notificato ieri in carcere dai carabinieri su disposizione del tribunale di Roma.

La misura, su richiesta del Tribunale di Latina, è collegata all’inchiesta sulla stagione delle bombe che tra settembre e novembre ha colpito il capoluogo, in un contesto di scontro tra gruppi criminali per il controllo del territorio.

Nelle indaginini è stato evidenziato come Spinelli anche da minorenne sia stato coinvolto in numerosi reati contro la persona, traffico di stupefacenti e violazioni di armi.

Per il giovane scattano ora obblighi stringenti: dovrà fissare la dimora, non potrà allontanarsi dal comune di residenza, sarà soggetto al coprifuoco notturno, dalle 21 alla 7, dovrà cercare lavoro e non frequentare persone con precedenti. Inoltre non può allontanarsi dal comune di residenza o di dimora.

Un intervento di prevenzione che mira a limitarne movimenti e contatti, alla luce della pericolosità sociale contestata dagli investigatori.