Bombe, usura ed estorsione: i soldi sporchi della ‘ndrangheta tra Aprilia e Latina

Una rete mafiosa radicata tra Aprilia e Latina. Un clan che, tra estorsioni, usura e affari sporchi, si infiltrava nell’economia locale, nascondendo i propri profitti dietro aziende fittiziamente intestate ad altri. È quanto emerge dall’inchiesta che ha portato, all’alba di oggi, all’arresto di otto persone – sei finite in carcere, due ai domiciliari – ritenute legate a un’organizzazione criminale di stampo mafioso.

L’operazione, coordinata dalla DDA di Roma, è stata condotta dai Carabinieri del Reparto Territoriale di Aprilia e dal Centro Operativo della DIA, con il supporto dei comandi locali. Gli arresti sono scattati non solo tra Aprilia e Latina, ma anche a Torino, Siracusa, Salerno e Lecce, segno della ramificazione del gruppo.

Esplosioni, racket e imprese usate come copertura

L’inchiesta ha ricostruito un quadro inquietante: il clan operava stabilmente tra Aprilia e Latina, arrivando persino a utilizzare ordigni esplosivi per colpire una società di trasporti che, evidentemente, aveva osato sfidare i loro interessi. Non solo: il sodalizio gestiva due aziende, ovvero il noto ristorante di Foce Verde, a Latina, Giovannino e un’azienda specializzata in profilati plastici, formalmente intestate a prestanome ma di fatto controllate dal gruppo mafioso.

Il loro scopo? Riciclare denaro sporco e finanziare le difese legali di chi era già finito nei guai con la giustizia. Entrambe le società sono state oggi sequestrate dalla Squadra Mobile della Questura di Latina, in attesa della confisca definitiva.

L’ombra della ‘ndrangheta

A capo dell’organizzazione c’era un latitante, vicino a una potente cosca della ‘ndrangheta del mandamento reggino. Intorno a lui, un gruppo di fedelissimi, alcuni dei quali erano già in carcere e che ora si vedono recapitare nuove accuse.

Le indagini sono ancora in corso, con perquisizioni nelle abitazioni degli indagati per cercare ulteriori prove. Il quadro tracciato dagli inquirenti è chiaro: Aprilia e Latina sono state per anni terreno fertile per un sistema criminale ben organizzato, che oggi ha subito un duro colpo.