Bonifiche, Palazzo: “Restituire i territori ai cittadini”

L’assessore Ambiente, Transizione Energetica, Turismo e Sport della Regione Lazio, Elena Palazzo, ha espresso la sua soddisfazione per l’importante passo avanti compiuto oggi nella Valle del Sacco e a Latina, dichiarando: “Sono fiera di poter dire che oggi abbiamo scritto una delle pagine più importanti del nostro percorso amministrativo in Regione Lazio. Lavoriamo incessantemente per restituire ai cittadini terre che erano state sottratte a causa di immobilismo e incuria, prospettando un futuro diverso”.

Queste parole sono state pronunciate in seguito all’operazione di bonifica in corso a Colleferro, nella Valle del Sacco, durante un sopralluogo effettuato insieme al presidente Francesco Rocca e all’assessore Fabrizio Ghera.

Palazzo ha sottolineato l’importanza della collaborazione con la direzione regionale Ciclo Rifiuti e Bonifiche, guidata da Wanda D’Ercole, che ha già operato con successo a Latina per la bonifica del terreno Al Karama.

“Sento molto la responsabilità come assessore che è espressione del territorio pontino di rappresentare al meglio le istanze di questa zona”, ha concluso l’assessore, aggiungendo: “Mi sto battendo affinché arrivino finalmente risposte concrete”.