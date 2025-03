Sconto automatico sulla TARI per le famiglie a basso reddito, il “bonus TARI”, ad annunciarlo è Mario Faticoni, consigliere comunale di Latina e Presidente della commissione bilancio, Fratelli d’Italia.

“Il DPCM 24/2025, pubblicato giovedì 13 marzo sulla gazzetta ufficiale, definisce le modalità dell’agevolazione: un taglio del 25% per i nuclei con ISEE inferiore a 9.350 euro; mentre per le famiglie con almeno quattro figli, la soglia ISEE sarà 20.000 euro.

Rimane solo da attendere il provvedimento dell’ ARERA, che dovrà stabilire le modalità di trasmissione dei dati dall’INPS ai Comuni, fatto da cui dipende il funzionamento automatico del meccanismo. I potenziali beneficiari non dovranno fare nulla se non produrre un ISEE 2025. Da amministratori locali accogliamo con favore questo intervento del governo Meloni, che ancora una volta si dimostra dalla parte dei cittadini in difficoltà, soprattutto alla luce dell’ eccessiva onerosità della TARI in molti comuni italiani.

Un provvedimento atteso da 5 anni e che, finalmente, potrà aiutare le famiglie italiane che vivono in condizioni di difficoltà”.