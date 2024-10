Boom di nascite all’Ospedale Città di Aprilia: 17 Bambini in 48 ore

L’Ospedale Città di Aprilia ha registrato un incremento eccezionale di nascite nelle ultime 48 ore, con 17 nuovi arrivi: 6 maschi e 11 femmine. Questo fenomeno è sorprendente, soprattutto in un periodo in cui il tasso di natalità è in calo su scala nazionale.

Il Direttore Generale dell’ospedale, Gabriele Coppa, ha espresso la sua soddisfazione: “Questa ondata di nascite è un segno di vitalità per la nostra comunità. Contrasta con il trend nazionale e ci incoraggia a sostenere sempre più le famiglie nel loro percorso di crescita.”

L’ospedale ha implementato diverse iniziative per garantire un’assistenza eccellente ai nuovi genitori e ai neonati, promuovendo un ambiente che supporti la natalità. Coppa ha aggiunto che l’ospedale intende diventare sempre più un punto di riferimento per le famiglie in crescita.