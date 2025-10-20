 Boom di presenze per la prima edizione di Latina Comics & Games: oltre 30mila visitatori in tre giorni

Latina ha risposto con entusiasmo alla prima edizione di Latina Comics & Games, che nel weekend ha portato nel cuore della città più di 30.000 persone tra spettacoli, incontri, mostre e attività per tutte le età.

Organizzato da APS Altri Caratteri con il sostegno di Comune di Latina, Regione Lazio, BCC Roma e Trenitalia Regionale, il festival ha trasformato Piazza del Popolo, la Feltrinelli e il Circolo Cittadino in un grande villaggio della cultura pop.

Tra i momenti più applauditi la parata cosplay, che ha riempito il centro di colori e musica, e i laboratori per bambini e le aree interattive di Spike Comics, Tunué e Latina Comic School, presi d’assalto per tutto il weekend. Molto partecipate anche le attività della VR Arena di Trenitalia e gli incontri con Federico “Osho” Palmaroli, la criminologa Gabriella Marano e gli autori Ilaria Palleschi e Luca Ralli.

Il festival ha dato spazio anche all’inclusione, grazie all’associazione Diaphorà e al fumetto “Diaphorangers”, nato dal laboratorio sociale dell’associazione.

“È stato un successo oltre ogni più rosea aspettativa – commentano gli organizzatori Lucia Guarano, Manuele Sillitti, Marco Ragonese e Andrea Baldacci –. Latina Comics & Games è un progetto culturale e comunitario, e questa prima edizione ha mostrato quanta voglia ci sia in città di vivere esperienze condivise di cultura e divertimento”.

Con queste basi, l’obiettivo è far crescere il festival fino a renderlo un appuntamento annuale di rilievo nazionale. Le mostre del MAD – Museo d’Arte Diffusa resteranno visitabili fino al 31 ottobre, prolungando la magia del festival ancora per qualche settimana.