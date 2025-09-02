Borgo Carso, escalation di furti: ladri in azione durante la festa parrocchiale

Serata di paura a Borgo Carso, dove domenica, come racconta Latina Oggi, diversi residenti hanno dovuto fare i conti con una vera e propria escalation di episodi legati ai ladri. Nel giro di poche ore si sono registrati tentativi di furto, danneggiamenti e movimenti sospetti tra il centro della frazione, via Pratalone e strada Santa Croce.

In più di un caso i cittadini hanno trovato recinzioni tagliate e segni inequivocabili della presenza dei malintenzionati. In una circostanza un cane si è allontanato dopo che i ladri avevano forzato l’ingresso del giardino, facendo rientro solo in nottata.

Momenti di particolare tensione per una famiglia che si è ritrovata i ladri praticamente dentro casa: solo l’improvvisa consapevolezza che all’interno della villetta ci fosse qualcuno ha spinto i malviventi a darsi alla fuga. In un altro caso, invece, è stato l’allarme antintrusione a sventare il colpo.

Non è escluso che la scelta della banda sia ricaduta proprio su Borgo Carso in concomitanza con la festa parrocchiale, approfittando della momentanea assenza di molti residenti.