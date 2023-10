“Il Comune di Latina ha necessità di dotarsi di un regolamento per gli impianti a biogas, biomasse, biometano e per qualsiasi struttura di trattamento di rifiuti e produzione di energia, con l’obiettivo di fissare paletti ben precisi a tali attività. Oggi, davanti all’ennesima istanza pervenuta all’ufficio Urbanistica, tale esigenza diventa impellente e imprescindibile. L’Amministrazione comunale deve prendere una posizione netta e salvaguardare gli interessi della collettività, preservando il territorio da mire di imprenditori che, seppur nell’esercizio legittimo del diritto alla libera impresa, rischiano fortemente di minare l’ambiente, la salute pubblica e la proprietà privata dei cittadini”.

È intervenuto così il consigliere e capogruppo della Lega Vincenzo Valletta, dinanzi ai residenti del borgo e al comitato No Biogas Latina, tornando a ribadire l’esigenza di dotare il capoluogo di un regolamento che imponga regole certe e confini entro i quali realizzare simili strutture.

E prosegue: “Esiste già una bozza di regolamento, elaborata con la partecipazione attiva del comitato No Biogas Latina: risale al 2014 ed è stata redatta dal Servizio Urbanistica in ottemperanza alla delibera di Giunta comunale n° 499 del 29/09/2014. Dopo ben nove passaggi in commissione urbanistica al tempo della Giunta Di Giorgi, tale regolamento si è fermato sulle scrivanie degli uffici comunali per motivi a me finora sconosciuti e lì è rimasto per i lunghi sette anni di Amministrazione Coletta. A nulla sono valsi i miei costanti solleciti e richieste a procedere, avanzate anche in maniera diretta all’ex sindaco. Ora è tempo di mettere un punto e stabilire regole certe e confini entro i quali poter realizzare simili strutture. Non possiamo più attendere. Per tale motivo ho provveduto a indirizzare una richiesta ufficiale ai Presidenti delle commissioni Urbanistica, Ambiente e Attività Produttive, affinchè si possa recuperare quanto già fatto, aggiornarlo e portarlo in Consiglio comunale per l’approvazione definitiva. Sono certo che il Sindaco e tutta la maggioranza prenderanno in mano la questione a tutela della nostra città, delle sue periferie, della sua forte vocazione agricola e di tutti i cittadini”.