Borgo Faiti, inaugurato il Monumento ai Caduti restaurato dal Comune di Latina

Questa mattina a Borgo Faiti è stato inaugurato il Monumento ai Caduti di tutte le guerre, restaurato dal Comune di Latina grazie all’impegno congiunto dell’amministrazione comunale e del comitato “Nuova vita al monumento ai caduti di Borgo Faiti”. Alla cerimonia hanno partecipato la sindaca Matilde Celentano, assessori, consiglieri comunali, rappresentanti delle forze armate, il parroco don Manuel e numerosi cittadini del borgo.

Dopo la benedizione del monumento, è stata deposta una corona in memoria dei caduti, dei dispersi e degli invalidi dei conflitti. La sindaca ha ringraziato il comitato e gli assessori Annalisa Muzio e Massimiliano Carnevale per il lavoro svolto, sottolineando l’importanza morale del monumento: “Il monumento celebra il sacrificio estremo per la patria e rende onore alle vittime delle guerre: 21 soldati, 12 civili, 16 dispersi e 3 invalidi di questa comunità”.

Nel suo discorso, la sindaca ha ricordato l’urgenza di diffondere i valori della pace, in un mondo ancora segnato da 56 conflitti in corso solo nel 2024. “Questo monumento – conclude poi la prima cittadina – simboleggia i valori che una società civile deve promuovere con forza, affinché si fermi la macchina della morte e venga ristabilita la sacralità della vita”.