Borgo Flora, iniziati i lavori per il marciapiede con illuminazione e fermata a richiesta

Sono iniziati da qualche giorno i lavori per la realizzazione di una fermata bus e la relativa messa in sicurezza dell’incrocio tra la Strada Provinciale Borgo Piave-Cisterna e l’incrocio di Via Filippo Corridoni che conduce a Borgo Flora.

I lavori consistono nella realizzazione di un marciapiede per la sicurezza dei pedoni durante l’attesa del bus, oltre che dell’illuminazione per garantire la visibilità nelle ore serali e notturne.

Per facilitare l’attraversamento dell’intersezione, oltre all’attraversamento pedonale, verrà installato un semaforo pedonale a chiamata che si attiverà, appunto, solamente a richiesta dei pedoni i quali, in questo modo, avranno la precedenza sui veicoli in circolazione.

“L’amministrazione comunale – afferma Andrea Santilli, assessore ai Lavori Pubblici – ha inteso cogliere l’occasione della sistemazione della fermata bus per mettere in sicurezza l’intera intersezione di Via Corridoni. Con quest’opera – finanziata per quota parte dalla Provincia, e per questo ringrazio l’interessamento del consigliere Sarracino, e dal Comune – si aumenterà il grado di sicurezza delle infrastrutture viarie del nostro territorio».