Borgo Grappa, al via l’iter per il restauro del Monumento ai Caduti

L’Amministrazione comunale di Latina avvia l’iter per la riqualificazione del Monumento ai Caduti di Borgo Grappa. Dopo l’intervento analogo effettuato sul monumento di Borgo Faiti, si prosegue con il piano di recupero e valorizzazione, dando seguito alle richieste dei residenti e riconoscendo il valore storico e simbolico di questi luoghi della memoria.

Il monumento oggetto dell’intervento si trova nel cuore di Borgo Grappa, all’interno del parco antistante la parrocchia di San Giuseppe, ed è da tempo al centro dell’attenzione da parte della cittadinanza, che ne sollecitava un’opera di recupero e manutenzione.

“I monumenti ai caduti, rimasti per anni in condizioni di abbandono, sono stati oggetto di attenzione da parte di questa amministrazione fin dall’inizio del mandato. Con l’avvio dell’intervento a Borgo Grappa – dichiara la sindaca Matilde Celentano – intendiamo restituire dignità e decoro a un luogo che rappresenta non solo la memoria collettiva della comunità, ma anche un simbolo della storia e dell’identità del territorio. Questo intervento si inserisce in un più ampio programma di riqualificazione e valorizzazione dei borghi del nostro comune, con l’obiettivo di promuovere una cultura diffusa del rispetto, della memoria e della partecipazione civica”.

Per l’intervento di riqualificazione sono stati stanziati 28.878 euro, e i tempi di realizzazione previsti sono brevi. “In seguito a un’interlocuzione tra l’Ufficio Edilizia del Comune di Latina e l’Agenzia del Demanio, proprietaria dell’immobile – dichiara l’Assessore all’Urbanistica e alle Politiche di sviluppo dei borghi Annalisa Muzio – e’ finalmente iniziato l’iter per restituire dignità ad un monumento storico che da anni rappresenta un tema sentito dalla comunità locale. Con la determina pubblicata oggi a firma della dirigente Patrizia Marchetto, che ringrazio, è stato nominato il Responsabile Unico del Procedimento, architetto Antonio Campagna, per i lavori di manutenzione straordinaria del Monumento ai Caduti. Un passaggio fondamentale che ci consente ora di avviare la procedura di gara per l’affidamento dei lavori e dare così concreta attuazione al progetto. Si tratta di un’azione concreta – prosegue l’assessore Muzio – che conferma la volontà dell’amministrazione di investire nella riqualificazione e nel recupero della identità’ dei borghi, valorizzando non solo gli spazi fisici ma anche la memoria storica e culturale. Interventi come questo rappresentano un’occasione per rigenerare luoghi simbolici, promuovere il senso di appartenenza e restituire centralità a comunità troppo spesso dimenticate”.