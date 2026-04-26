Borgo Grappa, inaugurato il Monumento ai Caduti restaurato dopo il maltempo

Attraverso una solenne cerimonia, restituito ufficialmente alla comunità di Borgo Grappa il Monumento ai Caduti di tutte le guerre. Opera oggetto di un accurato intervento di restauro e manutenzione straordinaria dopo i danni causati dal maltempo nell’agosto 2022.

Presenti le massime autorità civili, militari e religiose, tra cui i rappresentanti di Aeronautica, Esercito, Marina e Carabinieri, associazioni combattentistiche e d’arma.

“Oggi non inauguriamo semplicemente un manufatto architettonico restaurato; onoriamo il sacrificio di chi ha donato la vita per la nostra Nazione – ha dichiarato il Sindaco Matilde Celentano – Quando il maltempo abbatté la stele nel 2022, non colpì solo una pietra, ma ferì simbolicamente la nostra storia. Questa stele è un monito di pace e un ponte verso il Centenario della nostra città.”

Il sindaco Celentano ha anche ringraziato la comunità per l’attesa e don Massimiliano, parroco di Borgo Grappa, per la vicinanza espressa anche durante la funzione religiosa, che ha preceduto l’evento.

L’intervento

Il restauro, completato in soli 15 giorni dalla ditta locale Duemme Restauri, ha previsto l’aeropulitura e l’idropulitura delle superfici marmoree, il ripristino strutturale della stele e la riqualificazione dell’area d’accesso. Il tutto eseguito dopo un’attenta ricerca storica, sul manufatto di proprietà del Demanio che ha rilasciato apposito nulla osta per l’intervento.

L’assessore all’Urbanistica e ai Borghi, Annalisa Muzio, a margine della cerimonia, ha sottolineato l’importanza del lavoro di squadra: “Dopo il recupero del monumento di Borgo Faiti, proseguiamo nell’opera di sottrazione all’abbandono dei nostri simboli storici. Ringrazio personale del dipartimento VII dell’ente, diretto dall’architetto Patrizia Marchetto, e in particolare ai professionisti Antonio Campagna, Albertina Paparello, Mauro Gaspari e Manuel Tramet per aver operato con meticolosa cura. Un ringraziamento va anche alla consigliera Serena Baccini per l’impegno in commissione.” che porta il nome di uno dei sacrari più significativi della Grande Guerra”.

L’inaugurazione si inserisce nel percorso di avvicinamento al Centenario del 2032, che sarà preceduto dai centenari dei singoli Borghi. Borgo Grappa celebrerà il suo centenario nel 2029.