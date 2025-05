Borgo Hermada, apre il nuovo sportello anagrafe: attivo dal 21 maggio

Da mercoledì 21 maggio, a Borgo Hermada sarà operativo un nuovo punto anagrafico in piazza IV Novembre, presso i locali dell’UMA. Lo sportello sarà aperto ogni mercoledì mattina dalle 9:00 alle 12:30 e offrirà servizi come il rilascio della carta d’identità elettronica, certificazioni anagrafiche, autentiche di firma e di foto. Al momento restano esclusi i servizi di Stato Civile ed elettorali, ancora gestiti dalla sede di via Appia a Terracina.

L’apertura del distaccamento rappresenta un primo passo verso un’amministrazione più vicina ai cittadini delle aree periferiche, con l’obiettivo di ridurre disagi e spostamenti per le pratiche essenziali. L’iniziativa punta anche a garantire una copertura settimanale continua dei servizi: lo sportello di Borgo Hermada sarà infatti attivo nel giorno in cui la sede centrale resta chiusa.

«Si tratta di un passo importante verso una pubblica Amministrazione sempre più vicina ai cittadini…», ha spiegato l’Assessore agli Affari Generali Antonella Isolani, ringraziando tutti i collaboratori coinvolti, tra cui Quirino Maragoni e Roberto Palmacci.

Soddisfatto anche il Sindaco Francesco Giannetti: «È un bel risultato e una risposta alle tante richieste… Il nostro impegno continua per arrivare anche alle altre aree periferiche della Città».