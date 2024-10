Borgo Hermada, cerimonia per la giornata dell’unità e il 90° anniversario

A Terracina, il 3 novembre si celebrerà la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, insieme al 90º anniversario di Borgo Hermada. Il programma prevede alle ore 9:15 il raduno in via dei Bonificatori della Palude Pontina, seguito dalla deposizione di corone d’alloro, l’Alzabandiera in Piazza XXIV Maggio e la Santa Messa alle ore 10:30 nella Chiesa di Sant’Antonio da Padova.

Sabato 2 novembre, alle ore 10:30, al Bar Centrale La Perla si terrà la presentazione del libro e della mostra “Dall’Ermada a Borgo Hermada, un percorso di valori”. Parteciperà anche una delegazione di Duino Aurisina. La cittadinanza è invitata.